"سانا": مجهولون يهاجمون قاعدة أمريكية قرب حقل العمر في ريف دير الزور بسوريا

ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن مجهولين هاجموا القاعدة الأمريكية غير الشرعية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

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وأوضحت الوكالة، أن الهجوم جاء تزامنا مع وصول رتل من الشاحنات تحمل معدات عسكرية ولوجستية، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ترد على الهجوم بقصف مدفعي وقنابل مضيئة.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن ترامب عن سحب القوات الأمريكية من منطقة عملية "نبع السلام" العسكرية، التي شنتها تركيا، في 9 أكتوبر، ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، لكنه أكد نية واشنطن إبقاء الحقول النفطية في هذا الجزء من سوريا تحت سيطرة قواته.

المصدر: "سانا"