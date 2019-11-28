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قوات أمريكية تنشر عشرات الآليات قرب حقول النفط بعد سحبها من ريفي الرقة والحسكة

أخبار العالم العربي

قوات أمريكية تنشر عشرات الآليات قرب حقول النفط بعد سحبها من ريفي الرقة والحسكة
Reuters MS/RAF
قوات أمريكية في سوريا - أرشيف -
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نشرت قوات الجيش الأمريكي في سوريا، اليوم الخميس، عشرات الآليات في منطقة رميلان بالقرب من حقول النفط، بعد سحبها من مواقعها في ريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الغربي.

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وأفادت وكالة "رووداو" الكردية للأنباء بأن "قافلة عسكرية أمريكية مؤلفة من 80 جنديا ومعدات عسكرية مختلفة (دعم لوجستي، عربات، مدرعات ودبابات) وصلت مدينة رميلان، في محافظة الحسكة".

وأشارت إلى أن "القوة العسكرية الأمريكية تستقر في موقع قسرك العسكري شمال مدينة تل تمر، قريبا من الطريق الدولي، حيث وصلت القافلة لموقعها في مدينة الرميلان، وسط حراسة أمنية مشددة، لتستقر هناك".

المصدر: وكالات

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