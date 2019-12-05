البرلمان العراقي يصوت على مشروعي قانونين وقرار

أعلن مجلس النواب العراقي (البرلمان) اليوم الخميس، أن جدول أعمال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الحالي، يشمل التصويت على مشروعي قانونين وقرار واحد.

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وحسب جدول الأعمال، ينوي المجلس التصويت على "صيغة قرار تتعلق بمطالب المتظاهرين في محافظتي ذي قار والنجف"، محددا عددا من اللجان القانونية لصياغة القرار وتطبيقه في حال إقراره.

كما يشمل جدول أعمال مجلس النواب "التصويت على قانون المفوضية العليا للانتخابات، مخولا اللجنة القانونية بمتابعة الأمر".

وتضمن الجدول "التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من العمليات العسكرية والأخطاء الحربية والعمليات الإرهابية المرقم 20 لعام 2009 المعدل".

ويشهد العراق موجة احتجاجات في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب تطالب بإجراء إصلاحات جذرية في البلاد، تطورت لتنادي باستقالة الحكومة ومحاسبة المتسببين في مقتل أكثر من 400 شخص وجرح الآلاف خلال صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

المصدر: السومرية نيوز