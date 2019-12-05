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مشاورات مكثفة بين القوى العراقية للاتفاق بشأن الجهـة التي ستسمي رئيس الحكومة

أخبار العالم العربي

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تُواصل القوى السياسية العراقية مشاوراتها المكثفة للاتفاق على الجهة التي ستسمي رئيس الحكومة المقبلة..

وأكد عبد المهدي خلال اجتماع للحكومة، أنه لم يكن من الممكن إجراء تغيير في قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات من دون المظاهرات مضيفا أن التظاهرات أزالت الكثيرَ من السلبيات، ومنحت زخماً للإصلاح.. إلى ذلك، توقع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم أن تكون الحكومة المقبلة مؤقتة، مشيراً إلى أنها ستعمل على التحضير لانتخابات مبكرة. في غضون ذلك، تواصل اللجنة القانونية النيابية مناقشاتها حول قانون الانتخابات.  

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