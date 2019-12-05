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البرلمان التركي يقرّ الاتفاق البحري مع حكومة السراج

أخبار العالم العربي

البرلمان التركي يقرّ الاتفاق البحري مع حكومة السراج
AFP Adem ALTAN
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صادق البرلمان التركي على اتفاق ترسيم حدود مناطق النفوذ في البحر المتوسط، الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وصوت لصالح الاتفاق اليوم الخميس 293 نائبا في البرلمان من 306 نواب، وذلك بعد مصادقة لجنة الشؤون الدولية في البرلمان عليه.

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يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول تحديد مناطق النفوذ في المتوسط.

وأثار الاتفاق معارضة شديدة من قبل مصر واليونان وقبرص كما أعلن "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، عن رفضه لما تم توقيعه بين تركيا وحكومة السراج.

المصدر: وكالات

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