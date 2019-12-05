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مصر.. إقالة لواء ركل عاملا وصفعه

أخبار العالم العربي

مصر.. إقالة لواء ركل عاملا وصفعه
Reuters
مصر
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أقالت وزارة التنمية المحلية في مصر اللواء ياسر جلال رئيس حي شمال مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بعد اعتدائه على أحد العمال وإهانته.

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وأقيل جلال من منصبه بعد 50 يوما من توليه مسؤولياته في الحي المذكور في منتصف أكتوبر الماضي.

وقال أحد زملاء العامل، إن مشادة كلامية اندلعت بين الطرفين، وركل على إثرها رئيس الحي العامل وصفعه، حتى تمكن عدد من العاملين بالحي من فض الشجار.

وأكد شهود عيان، أن رئيس الحي سبق له وأن تشاجر مع العامل وتم احتواء الموقف، مؤكدين أن رئيس الحي يصطحب كلبه معه إلى مكتبه مما يتسبب في إرهاب الموظفين.

المصدر: "الوطن"

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