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مراسلنا: نحو 20 حالة طعن في ساحة التحرير ببغداد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: نحو 20 حالة طعن في ساحة التحرير ببغداد
Reuters ALAA AL-MARJANI
كوادر طبية تقوم باسعاف المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد
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أفاد مراسلنا في العراق اليوم الخميس، بأن نحو 20 محتجا تعرضوا للطعن على أيدي مجهولين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

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وتحدث نشطاء في التظاهرات عن دخول مجموعة أشخاص يحملون السلاح الأبيض إلى صفوف المحتجين وشروعهم في طعن مجموعة من المتظاهرين في الساحة.

وأكد أحد الأطباء المسعفين في ساحة التحرير ببغداد لـRT، وصول محتجين للعلاج أصيبوا بطعنات في منطقة الظهر، ووصف حالات بعضهم بـ"الخطيرة".

وقال، إن مئات الأشخاص دخلوا إلى ساحة التحرير وهم يرددون عبارات مدوية، وعند الاستفسار عن هويتهم أو الجهة التي يمثلونها تعرض المستفسرون للطعن على أيديهم.

وأضاف، أن "الطعنات أغلبها قاتلة، أي لم تكن للتخويف أو الدفاع عن النفس أو الشجار".

وأكد أن عدد المصابين الذين جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم قد بلغ 6 شباب و3 فتيات، وأن هناك مفارز طبية أخرى استقبلت مصابين أيضا.

المصدر: RT

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