البرلمان العراقي يقرر عقد جلسته يوم الخميس 5 ديسمبر

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأربعاء، بأن البرلمان قرر عقد جلسته يوم الخميس 5 ديسمبر.

وقالت الدائرة في بيان إن "رئاسة البرلمان قررت عقد جلسة يوم غد الخميس الموافق الخامس من كانون الأول الحالي"، واضافت أن "الجلسة ستعقد عند الساعة الرابعة عصرا".

وفي وقت سابق اليوم، عقدت اللجنة القانونية بالبرلمان اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي، لمناقشة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وتناول الاجتماع قراءة ومناقشة مواد وفقرات مشروع القانون منها آلية اختيار مجلس المفوضين وعددهم واختصاصاتهم بالإضافة إلى صلاحيات مجلس المفوضين فضلا عن مهام الدائرة الانتخابية.

وأكدت اللجنة على مواصلة النقاشات بشأن مشروع القانون حرصا منها على إكمال تشريع قانون يساهم بإجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب العراقي.

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية