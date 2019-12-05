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مصر.. الأمن يحبط عملية إرهابية في سيناء ويقتل مسلحين

أخبار العالم العربي

مصر.. الأمن يحبط عملية إرهابية في سيناء ويقتل مسلحين
RT
الأسلحة التي تم العثور عليها
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قواتها أحبطت عملية إرهابية في سيناء، عبر ملاحقة عناصر قبل تنفيذهم للعملية.

مصر.. الأمن يحبط عملية إرهابية في سيناء ويقتل مسلحينبيان الداخلية المصرية

وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم.

وتم رصد تحرك 3 من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات.

ونوهت الداخلية بأنه تم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على عدد أسلحة وقنبلتين يدويتين.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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