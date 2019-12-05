تداولت حسابات ليبية في مواقع التواصل وثيقة، قيل إنها صورة عن مذكرة التفاهم البحري بين تركيا وليبيا التي يدور الجدل حولها محليا وإقليميا ودوليا منذ توقيعها مؤخرا.

وشددت هذه الوثيقة في ديباجتها على تحديد الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط بشكل "منصف وعادل".

وتضمنت هذه الاتفاقية وفق النص المرفق، تحديدا بحريا دقيقا للجرف القاري، وما وصفت بالمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا.

ووقع على هذه الوثيقة التي أثارت حفيظة مصر واليونان وقبرص والسلطات الليبية في شرق البلاد، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة.

المصدر: RT