وصول قافلة ضخمة للشرطة العسكرية الروسية إلى مطار القامشلي (فيديو+صور)
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أفاد مراسلنا بأن قافلة ضخمة للشرطة العسكرية الروسية تضم مصفحات وشاحنات وصلت مطار القامشلي الدولي شمال شرقي سوريا برفقة قوات كردية قادمة من بلدة عين عيسى.
وأضاف المراسل أن القافلة التي ضمت عشرات المصفحات والشاحنات، توجهت إلى مطار القامشلي، بهدف تعزيز القوات الروسية المتواجدة في تلك النقطة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نقلت في وقت سابق عددا من المروحيات من قاعدة حميميم إلى مطار القامشلي، وذلك لتأمين عمل الشرطة العسكرية التي تقوم بدوريات بشمال سوريا في إطار الاتفاق الروسي التركي.
المصدر: RT