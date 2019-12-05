قرقاش يغرد عن القمة الخليجية ودور السعودية فيها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن بلاده تنظر بأمل لقمّة الرياض، معتبرا أن قيادة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للتكتل الخليجي ضمان لنجاحه واستمرار مسيرته.

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وكتب على تويتر: "قيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوبا".

نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل.

فهي القمة التي تستمد أهميتها من مايحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي.

ونحن إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٥ ديسمبر ٢٠١٩

وأضاف: "نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل. فهي القمة التي تستمد أهميتها مما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي. ونحن إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق".

إلتزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على إستقرار المنطقة وإزدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح وإستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٥ ديسمبر ٢٠١٩

وأكد الوزير الإماراتي التزام بلاده بالتعاون الخليجي، قائلا: "التزام الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها".

يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني كان أعلن الأحد الماضي، أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في 10 ديسمبر الجاري في الرياض، على أن يسبقها الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة في التاسع من نفس الشهر.

المصدر: تويتر