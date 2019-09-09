 
مباشر

قرقاش: ثقتنا في السعودية مطلقة

أخبار العالم العربي

قرقاش: ثقتنا في السعودية مطلقة
Reuters Saad Shalash
أنور قرقاش، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdkk

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الاثنين، أن الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات بشأن تطورات اليمن، تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

إقرأ المزيد
السعودية والإمارات ترحبان باستجابة
السعودية والإمارات ترحبان باستجابة "الحكومة الشرعية" و"المجلس الانتقالي" للحوار

وقال قرقاش في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، إن "مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات".

وكانت السعودية والإمارات رحبت أمس الأحد باستجابة "الحكومة اليمنية الشرعية" و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.

وشددت الدولتان في بيان لهما على، "ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام"​​​، وأن الدولتين عملتا بتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يسهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة".

المصدر: "تويتر"

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا