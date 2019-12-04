سوريا.. قتلى وجرحى في استهداف رتل عسكري تركي بسيارة مفخخة بريف حلب الشرقي

قالت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، إن سيارة مفخخة استهدفت رتلا للقوات التركية عند حاجز البلدق غرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وأفادت الوكالة بقوع قتلى وإصابات في صفوف القوات التركية‎.

وصرح مصدر محلي بأن سيارة "فان" ركنها أحد الأشخاص قبل وقت قصير بحجة أنها تعطلت قرب حاجز البلدق، وعند مرور رتل تركي كان متوجها إلى القاعدة التركية في مدينة جرابلس، تم تفجيرها عن بعد.

وأكد أن الطائرات المروحية التابعة للقوات التركية ما تزال تحلق في أجواء جرابلس وريفها.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن التفجير أدى إلى مقتل 5 جنود أتراك وجرح 12 آخرين.

المصدر: سانا