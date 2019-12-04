قرقاش يعلق على "المشهد المثير" في بعض الدول العربية ويدعو لاستخدام تجارب بلدان الخليج

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن الأزمات في دول عربية لا تحل إلا بإعادة هيكلة المنظومة السياسية وتلبية مطالب المواطن، داعيا لاستخدام تجارب دول الخليج.

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أتابع المشهد المحيط والمقلق في أكثر من دولة عربية وأرى أن إعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن يقود إلا إلى المزيد من الأزمات، وبالمقابل فإن التعامل الجدي مع مطالب الناس وإعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية تبقى الخيار الضروري برغم صعوبته".

وأضاف: "لعل لدول الخليج العربي تجارب مفيدة في هذا الجانب، فالمسألة لا تقتصر على الإمكانيات المادية فحسب بل في جوهرها الإرادة السياسية المقتنعة بأن احتياجات ومطالب المواطن هي بوصلة المسار الحكومي وأن الفساد المستشري لا يستقيم مع مطالب الدولة القوية ومؤسساتها".

وتابع: "فما نشهده في أكثر من دولة عربية أزمات هيكلية ومعيشية حادة تتطلب حلولا جذرية تعالج مطالب المواطن المشروعة، فهي ليست بالرياح العاتية التي سترحل كما يتمنى بعض أصحاب القرار بل حالة متأزمة لا بد من التعامل معها بموضوعية وقناعة وتواضع".

تصريحات قرقاش تأتي على خلفية موجة احتجاجات واسعة يشهدها منذ أكتوبر كل من لبنان والعراق، إضافة إلى استمرار الأزمات السياسية المسلحة الحادة في كل من سوريا واليمن وليبيا.

المصدر: RT