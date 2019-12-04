أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن المسلحين أطلقوا النار على ناد رياضي في مدينة تل رفعت بريف حلب، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين بينهم 8 أطفال، وإصابة 13 شخصا بجروح.

وأوضح رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء يوري بورينكوف، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن المسلحين قصفوا النادي الرياضي بمدافع الهاون من عيار 120 ملم من جهة قرية جبرين.

وأشار إلى أن من بين الجرحى 7 أطفال، اثنان منهم في حالة حرجة.

وذكر المركز الروسي أيضا أن عناصر منظمة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية أطلقوا صاروخا على مبنى سكني في قرية الوضيحي جنوبي حلب، ما أسفر عن تدمير المبنى ومقتل طفل عمره 6 سنوات وإصابة والدته وأخويه.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المركز الروسي إلى أن الشرطة العسكرية الروسية تواصل تسيير دورياتها بشمال سوريا، وقامت بدورتين في محافظة حلب وأخرى في محافظة الرقة.

المصدر: نوفوستي