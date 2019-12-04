سوريا تنتصر للصين ضد الولايات المتحدة

دانت الحكومة السورية بشدة القرارات الصادرة عن مجلس الشيوخ الأمريكي حول الصين والتي اعتبرتها "معارضة للقانون الدولي وتدخلا سافرا من الولايات المتحدة" في الشؤون الداخلية الصينية.

وقالت الخارجية السورية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء على لسان متحدث رسمي باسمها: "تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القرارات الصادرة عن مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي تعتبر تدخلا سافرا من قبل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية".

وأوضح المصدر أن القرار الأخير المسمى بـ "قانون سياسة حقوق الإنسان للأيغور لعام 2019، يناقض الجهود التي تقوم بها حكومة الصين الشعبية لمكافحة الإرهاب والتطرف وينتهك القانون الدولي"، كما أن "القرار الجائر الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي في الـ 19 من تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي والحملات الإعلامية التي قادتها الإدارة الأمريكية حول هونغ كونغ تتناقض مع الحق المشروع للدول في الحفاظ على أمنها واستقرارها".

وتابعت الخارجية السورية أن "سياسة الحكومة الصينية في منطقة شينجيانغ التي قامت على مكافحة الإرهاب والتطرف والنزاعات الانفصالية أدت إلى توقف الأعمال الإرهابية الناجمة عن التطرف الديني في هذه المنطقة وساهمت في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب".

وختم المصدر تصريحه بالقول: "في هذا السياق تكرر الجمهورية العربية السورية إدانتها ورفضها قرارات الكونغرس وسياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية والحملات التشهيرية المغرضة التي تقوم بها وتؤكد على حق الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أرضها وشعبها وأمنها وحماية أمن وممتلكات الدولة والأفراد".

المصدر: سانا + وكالات