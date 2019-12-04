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مصر.. نجاة 150 راكبا من موت محقق

أخبار العالم العربي

مصر.. نجاة 150 راكبا من موت محقق
Reuters
السكك الحديدية المصرية
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نجا 150 راكبا في مصر من موت محقق بعد اصطدام سيارة بقطار ركاب قادم من محافظة الإسماعيلية إلى السويس، قبل وصوله المحطة النهاية بـ 300 متر.

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أدى الاصطدام إلى سحل السيارة على القضبان لمسافة 100 متر وإصابة سائقها، واستطاع قائد القطار إيقاف القاطرة وحال دون انقلاب القطار، ونجا بذلك 150 راكبا كانوا في عربات القطار.

وتبين أن السيارة حاولت عبور القضبان من الطريق الضيق الذي يقطعها، دون أن ينتظر مرور القطار، مما أدى إلى اصطدام القطار السريع بها. واستطاع قائد القاطرة السيطرة على اتزان عربات القطار وحال دون انقلابها.

وقام المسؤولون باستدعاء هندسة السكك الحديد وإعادة تشغيل القطار لاستكمال رحلته إلى المحطة الرئيسية.

المصدر: صدى البلد

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