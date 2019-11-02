أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، أمرا بإحالة رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكة الحديد للمحاكمة الجنائية، "لارتكابه أفعالا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما".

وأصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارا بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد، المحبوس على ذمة اتهامه بـ "جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمد" إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت ارتكابه الجريمة.

وسرد شهود عيان تفاصيل الحادث المأساوي الذي شهدته مصر، حين أجبر راكبين على القفز من القطار بسبب عدم دفعهما قيمة التذكرة، ما أسفر عن مصرع أحد الراكبين وإصابة الثاني.

وقال شهود عيان في واقعة قطار"vip - 93 مكيف"، الذي كان متوجها من الإسكندرية إلى الأقصر، إنه أثناء قيام مشرف القطار بعملية رقابة داخل العربات، طالب راكبين بدفع قيمة تذكرتين وغرامة الركوب بدون حمل تذكرة وإلا النزول من القطار، واصطحب الراكبين إلى باب العربة وطالبهما بالنزول من القطار أثناء مسيره بسرعة عالية، ما أدى إلى وفاة أحدهما ويدعى محمد عيد، وبتر قدم الثاني ويدعى أحمد، فيما توجه عدد من ركاب القطار وشهود العيان إلى مباحث النقل للإبلاغ عن الواقعة.

وصرح شهود العيان بأن "مشرف القطار طالب الراكبين بدفع مبلغ قدره 70 جنيها، وحينما أخبراه بأنهما لا يمتلكان المبلغ، أحضر المفتاح الخاص بالباب وأجبرهما على النزول أثناء سير القطار بسرعة".

المصدر: RT