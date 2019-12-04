أنقرة تؤكد عودة أكثر من 369 ألف سوري من تركيا إلى وطنهم

أكدت أنقرة اليوم الأربعاء، عودة نحو 370 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى وطنهم بطريقة طوعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إسماعيل تشاتقلي، في مؤتمر صحفي، إن عدد السوريين، الذين عادوا إلى بلادهم بطريقة طوعية بلغ 369 ألفا و690 شخصا.

وأضاف أن عدد السوريين المسجلين في تركيا حاليا هو 3 ملايين و691 ألفا و333 شخصا.

وأشار تشاتقلي أن وزارة الداخلية تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية، مضيفا في هذا الصدد أن السلطات ضبطت 42 ألفا و311 مهاجرا غير نظامي خلال نوفمبر، بينهم 6 آلاف و401 في البحار.

وأكد أن السلطات أوقفت 1210 أشخاص من منظمي الهجرة غير النظامية، حيث جرى إيداع 250 منهم السجن.

المصدر: الأناضول