تركيا ترحل 5 مواطنين ألمان قاتلوا في صفوف "داعش"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيل 5 مواطنين ألمان إلى بلادهم لقتالهم في صفوف تنظيم "داعش".

وأكدت الداخلية التركية، في بيان، "استمرار ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم"، قائلة في هذا السياق إن تركيا طردت 5 مواطنين ألمان "قاتلوا في صفوف التنظيمات الإرهابية".

ولم يوضح البيان هوية هذه التنظيمات، إلا أن وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أشارت إلى أن أنقرة كثفت في الأشهر الأخيرة جهودها لترحيل عناصر "داعش" من البلاد.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن سجون تركيا والمراكز الخاصة التي أقامتها شمال سوريا تحتضن نحو 1500 إرهابي أجنبي، مشددا على سعي أنقرة لترحيل جميع عناصر التنظيمات الإرهابية إلى بلدانهم.

وتأتي إعادة المقاتلين في أعقاب عملية "نبع السلام" العسكرية، التي أطلقتها تركيا، يوم 9 أكتوبر، شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" التي كانت تحتجز المئات من عناصر "داعش" في معتقلات خاصة.

المصدر: الأناضول + وكالات