أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه لا يوجد تحد خطر على مصر إلا من الداخل، داعيا الشعب المصري للنظر إلى ما يجري بالدول المجاورة في المنطقة والحفاظ على أمن مصر وحمايتها.

وقال خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في محافظة دمياط، إن الدولة تعمل على تصويب البناء العشوائي، مضيفا: "الدولة تعمل على حل مشاكل الكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز، ويجب على الدولة والمواطنين احترام التخطيط المتكامل".

وأضاف: "لما بنتكلم بنتكلم علشان التحدي.. ومفيش تحدي خطر على مصر إلا من داخل مصر، وأرجو أن تنظروا للمنطقة حولكم.. أنا هفضل أكرر كلامي لحد ما يبقى عندكم مناعة ضد هدم البلد.. هفضل أكرر عشان أبقى قدام ربنا عملت اللي عليا مع الناس في مصر وفهمتهم خطورة أي تحرك".

وافتتح الرئيس المصري، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، منها مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط.

المصدر: وكالات