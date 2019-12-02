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الثالثة خلال يومين.. حالة انتحار جديدة في مصر

أخبار العالم العربي

الثالثة خلال يومين.. حالة انتحار جديدة في مصر
Reuters
نهر النيل - مصر
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عثر أهالي أسيوط في صعيد مصر على جثة شاب طافية على مياه ترعة الإبراهيمية، بعد انتحاره بإلقاء نفسه في مياه الترعة بسبب خلافات عائلية بمنفلوط في أسيوط.

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وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثة، وتبين أنها تعود لشاب يدعى عبد المنعم محمد أحمد، وشهرته "أحمد مغربية"، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام وتم التحفظ عليها.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق المباحث عن أن الشاب متغيب عن المنزل منذ 3 أيام بسبب خلافات عائلية مع أسرته، انتحر على إثرها بإلقاء نفسه في مياه الترعة ولا توجد شبهة جنائية.

وتعد هذه عملية الانتحار الثالثة في مصر خلال 48 ساعة، حيث قام شاب بإلقاء نفسه من برج القاهرة، يوم السبت الماضي، فيما قام شاب أخر بإلقاء نفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق، أمس الأحد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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