نتنياهو يهدد بـ "خطط عملياتية مفاجئة"

تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بوقف الهجمات الصاروخية من قطاع غزة، والتي اعتبر أنها تمنع تحقيق تسوية طويلة، مهددا باللجوء إلى "خطط عملياتية مفاجئة".

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس لإقامة 12 مصنعا جديدا سيتم افتتاحها في مدينة أشكلون: "نتعامل مع تحديات على ساحات عديدة للغاية وجبهات عديدة للغاية، حيث الثمن يعتبر أحيانا باهظا جدا ولكننا نواجه هذا التحدي بنجاح. لقد حولنا دولة إسرائيل إلى قوة عالمية".

وأضاف: "لن تكون هناك تسوية طويلة الأمد مع غزة طالما استمر إطلاق الصواريخ بشكل متقطر. سنضع حدا لذلك. هذه هي سياستنا".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نفعل ذلك بشكل حازم للغاية. شاهدتم العمليات التي نفذناها على مدار الأسابيع الأخيرة. أقول لكم إننا نمتلك باستمرار، بما في ذلك خلال الأيام الأخيرة، خططا عملياتية مفاجئة ستكون أكثر مفاجأة مما شاهدتموه. ولن نقبل بهذا التقطر وسنعمل على وقفه".

وأردف نتنياهو: "سكان أشكلون وغلاف غزة والجنوب يستحقون نفس الهدوء الذي يستحقه سكان سائر مناطق الدولة. نعمل على تحقيق هدوء مطلق وهذا يتم فقط بفضل قوة الردع وعظمة جيش الدفاع وأجهزتنا الأمنية حيث نحرص دائما على تحسين خططنا العملياتية".

وشهد العام 2019 الجاري موجات عدة لتصعيد حاد في التوتر بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية التي قالت حكومة نتنياهو إنها جاءت ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع، محملة حركة "حماس" المهيمنة هناك المسؤولية الكاملة عن هذه التطورات.

وتوصل الجانبان مرات عدة إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار بوساطة من قبل مصر والولايات المتحدة، لكن هذه الهدن لم تستمر طويلا.

المصدر: RT