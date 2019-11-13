"حماس": إذا استمر القصف الإسرائيلي فسندخل المعركة

أكدت حركة "حماس"، أنها "ستدخل المعركة" في حال استمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لوكالة "معا".

وشددت "حماس" في بيان صدر في وقت سابق من اليوم، أنها "لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته" على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن "عليه دفع ثمن حماقاته ودخوله في مقامرة غير محسوبة العواقب".

وقالت إنها "ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنه وحماية مصالحه، وردع الاحتلال المجرم، والتصدي لعدوانه مهما بلغت التضحيات".

وأشارت الحركة إلى أن "هذه الجرائم المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني هي بمثابة عدوان صارخ على شعبنا ومقاومته الباسلة وأهلنا في القطاع، وتعكس العقلية الإجرامية التي يتعامل بها العدو الصهيوني مع غزة وأهلها المحاصرين".

المصدر: وكالات