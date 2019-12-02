اليونان تلجأ إلى الناتو للرد على اتفاق أنقرة وحكومة الوفاق الليبية

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف الناتو خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن، بعد توقيع أنقرة اتفاقا عسكريا مع حكومة الوفاق الليبية.

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وقال ميتسوتاكيس، أمس الأحد، إن "الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى إلحاق الضرر بعضو آخر".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع يوم الأربعاء الماضي في اسطنبول اتفاقا عسكريا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية (مقرها في طرابلس)، فايز السراج، محوره "تعاون عسكري وأمني".

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إن الاتفاق أثار كذلك مخاوف مصر وقبرص.

وكانت اليونان قد أعربت الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق، وقد استدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه".

ويأتي هذا الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا، إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

المصدر: أ ف ب