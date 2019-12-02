 
مباشر

اليونان تلجأ إلى الناتو للرد على اتفاق أنقرة وحكومة الوفاق الليبية

أخبار العالم العربي

اليونان تلجأ إلى الناتو للرد على اتفاق أنقرة وحكومة الوفاق الليبية
Reuters
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtjj

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف الناتو خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن، بعد توقيع أنقرة اتفاقا عسكريا مع حكومة الوفاق الليبية.

إقرأ المزيد
مصدر: اليونان تهدد بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية بعد اتفاقها مع تركيا حول المناطق البحرية
مصدر: اليونان تهدد بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية بعد اتفاقها مع تركيا حول المناطق البحرية

وقال ميتسوتاكيس، أمس الأحد، إن "الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى إلحاق الضرر بعضو آخر".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع يوم الأربعاء الماضي في اسطنبول اتفاقا عسكريا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية (مقرها في طرابلس)، فايز السراج، محوره "تعاون عسكري وأمني".

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إن الاتفاق أثار كذلك مخاوف مصر وقبرص.

وكانت اليونان قد أعربت الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق، وقد استدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه".

ويأتي هذا الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا، إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

على ذمة "معاريف".. وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: نأمل في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل