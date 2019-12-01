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مراسلنا: رئيس الوزراء السوداني يصل إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمريكيين

أخبار العالم العربي

مراسلنا: رئيس الوزراء السوداني يصل إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمريكيين
Reuters FW1
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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أفاد مراسلنا في السودان بأن رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع للقاء مسؤولين أمريكيين.

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وسيجري رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لواشنطن مباحثات مع الإدارة الأمريكية بخصوص تطوير سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

هذا وقال وزير الشؤون الدينية، نصر الدين مفرح، إنه سيرافق حمدوك في رحلته إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الزيارة التي وصفها بالمهمة، جاءت إثر دعوة أمريكية.

وأفاد بأنه وإلى جانب الطابع الرسمي لمناقشة الأجندة السودانية الأمريكية، سيكون هناك لقاء خاص بالجالية السودانية في مختلف المدن الأمريكية للاطلاع على همومهم وقضاياهم وسبل استيعابهم في برامج "بناء سودان الغد" ودورهم في دعم برامج الحكومة الانتقالية، وإسنادها بالرؤى والأفكار.

المصدر: RT

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