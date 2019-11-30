 
مباشر

بدعورة رسمية من واشنطن.. رئيس الوزراء السوداني يتوجه إلى الولايات المتحدة

أخبار العالم العربي

بدعورة رسمية من واشنطن.. رئيس الوزراء السوداني يتوجه إلى الولايات المتحدة
RT
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtcu

توجه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، والوفد المرافق له، اليوم السبت، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستغرق 6 أيام.

وسيجري رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لواشنطن مباحثات مع الإدارة الأمريكية بخصوص تطوير سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

ويرافق حمدوك خلال هذه الزيارة عدد من الوزراء والمسؤولين.

هذا وقال وزير الشؤون الدينية، نصر الدين مفرح، إنه سيرافق حمدوك في رحلته إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الزيارة التي وصفها بالمهمة، جاءت إثر دعوة أمريكية.

وأفاد بأنه وإلى جانب الطابع الرسمي لمناقشة الأجندة السودانية الأمريكية، سيكون هناك لقاء خاص بالجالية السودانية في مختلف المدن الأمريكية للإطلاع على همومهم وقضاياهم وسبل استيعابهم في برامج "بناء سودان الغد" ودورهم في دعم برامج الحكومة الانتقالية، وإسنادها بالرؤى والأفكار.

وذكر في بيان له سيطرح خلال الزيارة "أهم ما اضطلع به في فترة توليه للوزارة ووخصوصا مساعيه لانتزاع فتيل الغلو والتطرف الديني وإشاعة التسامح والمحبة والتعايش بين الأديان".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تاريخ الأمم المتحدة مليء بالقصص الغريبة.. إليك بعضها