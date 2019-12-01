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مصر تدرج "أنصار بيت المقدس" على قائمة الكيانات الإرهابية

أخبار العالم العربي

مصر تدرج
Reuters GHA
جنود مصريون شمال سيناء
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أدرجت السلطات المصرية تنظيم "أنصار بيت المقدس" على قائمة الكيانات الإرهابية، بناء على حكم من محكمة الجنايات، تم نشره في الجريدة الرسمية التي توثق قرارات الدولة والحكومة المصرية.

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وجاء قرار إدراج التنظيم ضمن القائمة لمدة خمس سنوات نظرا لاعتناق أفرادها "أفكارا تكفيرية متطرفة قائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم، واستهداف دور عبادتهم، وتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة".

وأوضح القرار أن عناصر التنظيم شاركوا في "جرائم التخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد (...) والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وإمداد قيادات الجماعات الإرهابية بها".

يذكر أن مجموعة كبيرة من التنظيمات تنشط في محافظة شمال سيناء، منها ما هو مرتبط بما يسمى بـ"الجهاد العالمي" مثل "أنصار بيت المقدس، مجلس شورى المجاهدين في بيت المقدس، التكفير والهجرة، جيش الإسلام"، ومنها ما هو مرتبط بتنظيمات "السلفية الجهادية" مثل: "الرايات السود، بقايا تنظيم الجهاد، التوحيد، تنظيم السلفية الجهادية، منظمة أنصار الجهاد، وجيش الجلجلة".

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT

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