اليمن.. قوات هادي تعلن إنهاء تمرد مجموعة مسلحة في مأرب

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن إنهاء قواتها "تمردا لمليشيا مسلحة" في محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء.

وذكرت اللجنة الأمنية في المحافظة، في بيان أصدرته أمس الجمعة، أن مجموعة من "عناصر خارجة عن النظام والقانون بزعامة المدعو هادي مثنى، شنت سلسلة هجمات وأعمال تخريبية في منطقة العرقين بمديرية الوادي، بما في ذلك أعمال حرابة وقطع الخط الدولي مأرب-حضرموت والاستهداف المباشر للنقاط الأمنية والعسكرية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، واستهداف ونهب وإحراق سيارات وناقلات المواطنين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين".

وأوضح البيان أن "المسلحين كانوا يسعون إلى التمركز على الخط الدولي مأرب-حضرموت والتمترس في مواقع على الطريق العام بغية الإضرار بالمصالح العامة، مستخدمين السلاح والعنف والفوضى، والخاصة بزعم أن لهم مطالب لدى الدولة".

وشدد البيان على أن قوات الأمن والجيش قامت بواجباتها وتعاملت مع هؤلاء المسلحين "على مستوى عال من الحرص والحيطة والمسؤولية"، على الرغم من أنهم حاولوا "التستر وسط التجمعات السكنية والاحتماء بالمدنيين من أجل خلط الأوراق وإشعال الفتن والفوضى وتوسيع رقعة المواجهات وتوريط الأبرياء".

وذكر البيان أن "قوات الأمن نجحت في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضبطت عددا من هؤلاء العناصر، فيما لا تزال عملية ملاحقة الفارين مستمرة لإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".

المصدر: سبأ