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16 جريحا جراء انفجار 3 عبوات ناسفة في مدينة كركوك العراقية

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16 جريحا جراء انفجار 3 عبوات ناسفة في مدينة كركوك العراقية
Reuters TAS/KV
موقع انفجار في كركوك -أرشيف-
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أكدت مصادر أمنية عراقية انفجار 3 عبوات ناسفة في مدينة كركوك بشمالي البلاد، اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن النقيب، حامد العبيدي، قوله إن "ثلاثة تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت ظهر اليوم مدينة كركوك، وخلفت كحصيلة أولية 16 جريحا"، مضيفا أن "قوات الأمن فتحت تحقيقا حول التفجيرات".

وأشار موقع "السومرية" إلى أن أولى العبوات الناسفة انفجرت داخل سوق أحمد الأغا، فيما انفجرت الثانية بالقرب من شارع "أطلس"، والثالثة بمحاذاة جسر "الرشيد" جنوبي كركوك.

يذكر أن محافظة كركوك، مركزها مدينة كركوك، تشهد استقرارا نسبيا في الوضع الأمني الذي تديره قوات الحكومة الاتحادية منذ عام 2017.

المصدر: وكالات

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