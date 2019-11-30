حكومة عبد المهدي تعقد جلسة استثنائية لبحث موضوع تقديم استقالتها للبرلمان العراقي

عقدت الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي جلسة استثنائية، اليوم السبت، لبحث موضوع استقالتها وتقديمها إلى مجلس النواب.

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وذكر بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء "عقد صباح اليوم السبت جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور".

وأضاف أن "عبد المهدي أكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن "الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل".

ودعا عبد المهدي بحسب البيان "مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة ، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة".

المصدر: RT