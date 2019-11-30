 
مباشر

عودة التوتر إلى مناطق في محافظة ذي قار بعد ساعات على استقرارها

أخبار العالم العربي

عودة التوتر إلى مناطق في محافظة ذي قار بعد ساعات على استقرارها
Reuters Khalid al-Mousily
مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في بغداد، 29 نوفمبر 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mt9a

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بعودة التوتر إلى محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، بعد ساعات على اتفاق التهدئة.

وقال إن "التوتر عاد إلى محيط مديرية شرطة ذي قار بعد انسحاب المحتجين منه الليلة الماضية"، مبينا أن "المحتجين قطعوا بعض الطُرق وحرقوا إطارات السيارات".

وأضاف أن "المحتجين طوقوا من جديد مقر مديرية شرطة المحافظة دون معرفة الأسباب".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا