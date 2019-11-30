عودة التوتر إلى مناطق في محافظة ذي قار بعد ساعات على استقرارها

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بعودة التوتر إلى محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، بعد ساعات على اتفاق التهدئة.

وقال إن "التوتر عاد إلى محيط مديرية شرطة ذي قار بعد انسحاب المحتجين منه الليلة الماضية"، مبينا أن "المحتجين قطعوا بعض الطُرق وحرقوا إطارات السيارات".

وأضاف أن "المحتجين طوقوا من جديد مقر مديرية شرطة المحافظة دون معرفة الأسباب".

المصدر: RT