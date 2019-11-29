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رئيس لجنة التحقيقات الروسية يزور سوريا

أخبار العالم العربي

رئيس لجنة التحقيقات الروسية يزور سوريا
لجنة التحقيقات الروسيىة
رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين ووزير العدل السوري، هشام الشعار
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بحث رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، قضايا مكافحة الإرهاب مع المسؤولين السوريين في دمشق، كما زار قاعدة حميميم لمتابعة ملف الجرائم ضد العسكريين الروس في سوريا.

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رئيس لجنة التحقيقات الروسية يبحث في سوريا الجرائم ضد العسكريين الروس

وصرحت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن باستريكين خلال زيارة عمل قام بها مؤخرا إلى سوريا، أجرى مباحثات مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك، ووزير العدل السوري، هشام الشعار.

وحسب بيترينكو، فإن الطرفين أشارا إلى "أن عملا كبيرا تم تنفيذه في الآونة الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، كما أن سوريا شهدت خطوات هامة على طريق تعزيز السلطة الشرعية في أراضيها".

وأضافت المتحدثة أن الطرفين اتفقا على ضرورة "مواصلة تعزيز التعاون والتواصل المباشر بين هيئات حماية القانون في البلدين من أجل تقديم المساعدة المتبادلة في التحقيق في الجرائم التي تحمل طابعا إرهابيا".

واقترح باستريكين على الوزير الشعار النظر في موضوع توسيع التعاون في مجال العلم والتعليم، بما في ذلك إعداد الكوادر في المؤسسات التعليمية التابعة للجنة التحقيقات الروسية.

وأثناء زيارته إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية بسوريا، شارك باستريكين في اجتماع عمل "استمع خلاله إلى تقارير محققين بشأن سير التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت بحق العسكريين الروس في الأراضي السورية، حيث قدم رئيس لجنة التحقيقات الروسية توجيهات وتوصيات بشأن قضايا جنائية محددة".

وتأتي هذه الزيارة مواصلة للاتصالات التي أجراها باستريكين في سوريا خلال زيارته السابقة إليها في العام الماضي.

المصدر: وكالات

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