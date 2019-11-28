القوات الإسرائيلية تهدم منازل 4 أسرى في الخليل وتقتل فلسطينيا وتصيب نجله (فيديو)

لقي مواطن فلسطيني مصرعه وأصيب نجله بجراح وصفت بالخطيرة، بعد أن صدمت سيارتهما آلية عسكرية إسرائيلية بمنطقة فرش الهوا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن المواطن هو محمد نصار النواجعة، ونجله المصاب يدعى ثائر، وهما من بلدة يطا جنوب الخليل.

كما أقدمت القوات الإسرائيلية على هدم 4 منازل لأسرى في بلدة بيت كاحل قرب الخليل، فجر اليوم، بزعم أنهم نفذوا عملية قتل جندي إسرائيلي قبل أشهر.

وتتهم تل أبيب الأسرى الأربعة بالمسؤولية عن عملية "غوش عتصيون" التي قتل فيها جندي من مستوطنة "إفرات"، طعنا، في شهر أغسطس الماضي، بالقرب من مستوطنة "مجدال عوز" جنوب بيت لحم.

وداهمت الجرافات البلدة وهدمت منازل الأسرى، أحمد عارف خليل عصافرة وشقيقه قاسم، وكان يسكن في منزل مع عائلته الكبيرة المكونة من 35 قردا، ونصير صالح جابر عصافرة، ويوسف سعيد عطية زهور.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهة مع القوات الإسرائيلية اندلعت داخل البلدة في أعقاب اقتحام آليات الهدم، وحاول المواطنون إغلاق منافذ الحي الذي نفذ فيه هدم منزل لمنع الجرافات من مغادرة المكان.

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلة أخطرت أواسط الشهر الجاري، عائلات الأسرى الأربعة بإخلاء منازلهم خلال 48 ساعة تمهيدا لهدمها.

#صور | قوات الاحتلال تهدم 4 منازل لأسرى فلسطينيين في بيت كاحل شمال غرب الخليل، حيث تتهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي قبل شهور pic.twitter.com/akGhQZks58 — فلسطين الآن (@paltimes2015) 28 ноября 2019 г.

كل هدول اجو يحمو جرافات الاحتلال لهدم منزل أحد منفذي عملية "عتصيون" في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل#فريق_ثوار_فلسطينpic.twitter.com/ivKYwEUeVy — عبير الخليل🇵🇸✌️ (@abeer_alkalil5) 28 ноября 2019 г.

جرافات الاحتلال تهدم منازل الأسرى نصير وقاسم عصافرة ويوسف زهور في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، حيث يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية عتصيون التي قتل فيها جندي صهيوني جنوب بيت لحم#فريق_مجاهدونpic.twitter.com/KofpFAXhiP — يحيى عياش (@yahyaayyash132) 28 ноября 2019 г.

اجرام الاحتلال لا يتوقف



جرافات الاحتلال تهدم منازل الأسرى نصير وقاسم عصافرة ويوسف زهور في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، حيث يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية عتصيون التي قتل فيها جندي اسرائيلي جنوب بيت لحم pic.twitter.com/JcxiqAobHX — معتز أبوريدة _غزة 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) 28 ноября 2019 г.

جرافات الاحتلال تهدم *منازل الأسرى نصير وقاسم عصافرة ويوسف زهور* في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، حيث يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية عتصيون التي قتل فيها جندي اسرائيلي جنوب بيت لحم pic.twitter.com/IwfKUJrYy7 — الاقصى يشتاق اليك (@TheAqsaPS) 28 ноября 2019 г.

🎥 حتى الحجر لم يسلم من إجرامهم ...#فيديو جرافات الاحتلال تهدم منازل 4 أسرى فلسطينيين في بلدة بيت كاحل بالخليل.#الخليل



pic.twitter.com/DVVrBRDwGN — باحث فلسطيني 🇵🇸 (@katibps) 28 ноября 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية