روسيا: نعمل بشكل وثيق جدا مع تركيا لإزالة الخلافات حول سوريا

أكدت روسيا أنها تعمل بصورة وثيقة ومستمرة مع تركيا لإزالة المسائل الخلافية بينهما بشأن الاتفاقات التي توصلتا إليها حول سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الأوضاع تتغير تقريبا كل ساعة. ولهذا السبب، ما كان يمكن أن يثير أسئلة لدى روسيا حول تطبيق الاتفاقات الموقعة مع الجانب التركي، وما كان يمكن أن يثير أسئلة لدى تركيا تجاه الطرف الروسي، كل ذلك قد يتغير في غضون بضعة ساعات".

وأضافت زاخاروفا: "لهذا الأمر نخوض اتصالات على مدار 24 ساعة عبر القنوات الموجودة بين عسكريينا ودبلوماسيينا. ونقوم بإزالة المسائل العالقة خلال هذه الاتصالات".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الطرفين، وفي حال وجود مشاكل لا يتم التمكن من حلها، يرفعانها إلى مستوى القيادتين لمناقشتها، وأردفت: "نعمل بشكل وثيق جدا مع زملائنا الأتراك".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 22 أكتوبر في سوتشي، على مذكرة تفاهم مكونة من 10 بنود لحل التوتر شمال شرق سوريا في ظل عملية "نبع السلام"، التي أطلقها الجيش التركي في المنطقة يوم 9 من الشهر ذاته ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وينص الاتفاق على انسحاب المقاتلين الأكراد مع أسلحتهم الثقيلة من الحدود التركية السورية إلى الجنوب بعمق 30 كيلومترا، وانتشار القوات السورية على الأراضي المحاذية لمنطقة عملية "نبع السلام".

وعلى الرغم من إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن انسحاب "وحدات حماية الشعب" من المنطقة المحددة قبل انتهاء المهلة، إلا أن أردوغان قال لاحقا إن المسلحين الأكراد لم يخرجوا بشكل كامل، لتعلن تركيا مرارا نيتها إطلاق عملية عسكرية جديدة حال عدم حدوث ذلك.

المصدر: وكالات