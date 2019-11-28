العراق.. محافظ ذي قار يلوح بالاستقالة ما لم يتم إبعاد قائد عسكري

هدد محافظ ذي قار في العراق، عادل الدخيلي، اليوم الخميس، بالاستقالة ما لم يبعد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي الفريق، جميل الشمري، الذي أرسله أمس لإدارة خلية الأزمة هناك.

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وقال المحافظ في بيان صحفي: "في الوقت الذي أكدنا ونؤكد بشرعية مطالب المتظاهرين السلميين منذ انطلاق الاحتجاجات وحتى اللحظة والوقوف مع مطالبهم الحقة، ودعواتنا المتكررة للاستقرار والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين في المحافظة، فإننا نؤشر على الإجراء الأمني الذي اتخذ في محافظة ذي قار من قبل الفريق جميل الشمري والقيادات العسكرية".

وأضاف أن "هذا الإجراء الأمني لم يكن بالتشاور مع الإدارة المحلية أو علمها وبتصرف انفرادي مع القيادات الأمنية، وهذا تسبب بإخلال الأمن بعد أن قطعنا شوطا كبيرا في التنسيق والتفاهم مع مجاميع المتظاهرين لمعالجة حالة قطع الشوارع والجسور وإغلاق الدوائر الخدمية وغيرها".

وأشار إلى أن "الحملة التي تجري أحداثها الدامية منذ فجر اليوم وإلى الآن عرقلت جهود التهدئة، لاسيما بعد قرارنا المشترك مع قيادة الشرطة بسحب قوات مكافحة الشغب خارج أسوار مدينة الناصرية وعدم التصادم مع المتظاهرين، وعمدنا إلى تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية حفاظا على السلم الأهلي، والسعي مع الخيرين من أبناء المحافظة لإنهاء مظاهر الحرق والتدمير وإجراء حملة تنظيف مشتركة واسعة".

وتابع الدخيلي أن "تصرف الفريق الشمري وتفرده بالقرار أدى إلى سقوط عشرات المصابين من أبناء ذي قار ، لذا نطالب رئيس الحكومة بإصدار أمر لإيقاف هذه الحملة وإبعاد الشمري والقيادات العسكرية في إدارة خلية الأزمة الخاصة بذي قار، وتشكيل لجان تحقيقية فورية وإدانة كل من تسبب بإراقة الدماء، والسير باتجاه التهدئة وحماية المتظاهرين السلميين".

وختم بيانه بالقول "استقالتي ستكون رهن إشارة أبناء مدينتي الأصلاء في حال استمرار الوضع على ما هو عليه".

المصدر: RT