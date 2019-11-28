نشطاء: السعودية تفرج عن مثقفين معتقلين

أعلن نشطاء حقوقيون أن سلطات المملكة السعودية أفرجت عن ثلاثة من ثمانية مثقفين ورجال أعمال اعتقلتهم مؤخرا.

وأعلنت منظمة "القسط لحقوق الإنسان"، ومقرها في لندن، اليوم الخميس أن سلطات المملكة أفرجت عن الصحفي والكاتب بدر الراشد، والأكاديمي والمصرفي والمحلل، سليمان الصيخان الناصر، والمدون والمعلق ومؤسس منصة "رواق" العربية للتعليم المفتوح، فؤاد الفرحان.

ورد للقسط أن السلطات السعودية وبسبب الضغط الدولي والتغطية الإعلامية التي رافقت حملت الاعتقالات الأخيرة قامت بالإفراج عن كل من:#بدر_الراشد#سليمان_الناصر الصيخان#فؤاد_الفرحان...#القسط تؤكد أن على السلطات الإفراج عن جميع #معتقلي_الرأي والتوقف عن مخاربة حرية التعبير. https://t.co/rXhy9fhvuWpic.twitter.com/9jPTtBj0te — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 28, 2019

ولم تصدر السلطات السعودية بيانات رسمية بخصوص الاعتقالات الأخيرة، غير أن وكالة "أسوشيتد برس" رجحت أنها جاءت ضمن إطار حملة انطلقت قبل عامين بهدف ملاحقة منتقدي حكومة المملكة والأشخاص الذين يعدون على صلة بالإصلاحيين ونشطاء حقوق الإنسان في البلاد.

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وتنفي الرياض وجود معتقلين سياسيين لديها.

المصدر: RT + أسوشيتد برس