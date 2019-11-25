رويترز: احتجاز عدد من المثقفين ورجال الأعمال في السعودية

أفاد مصدران في منظمة حقوقية سعودية بأن سلطات البلاد اعتقلت ثمانية أشخاص على الأقل، أغلبهم من المثقفين والكتاب في مدينتي الرياض وجدة الأسبوع الماضي.

وقال أحد المصدرين في منظمة "القسط" التي تتخذ من لندن مقرا لها إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء في بيوتهم، دون أن يتضح سبب الاعتقالات.

وحسب المصدرين، فإن المحتجزين ليسوا من نشطاء الصف الأول، وبعضهم من المثقفين الذين نشروا مقالات أو ظهروا على شاشة التلفزيون كما أن آخرين من رواد الأعمال.

هام:

علمت #القسط أن السلطات السعودية قامت بحملة اعتقالات جديدة خلال الأيام الماضية طالت عدد من الصحفيين والنشطاء إناثًا وذكورًا في استمرار لحملاتها السابقةhttps://t.co/1H0dkJxiuC

وفي الوقت ذاته زادت من التضييق على سجناء رأي واستمر التعذيب والتحرش الجنسي وغيره من الانتهاكات. https://t.co/Yfg3gP3yhVpic.twitter.com/qdUwth64wW — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 25, 2019

وذكرت وكالة "رويترز" أن مركز التواصل الحكومي السعودي لم يرد على طلب للتعليق.

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وتنفي الرياض وجود معتقلين سياسيين فيها، لكن مسؤولين كبارا قالوا إن مراقبة الناشطين وربما اعتقالهم أيضا ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

المصدر: "رويترز"