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رويترز: احتجاز عدد من المثقفين ورجال الأعمال في السعودية

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رويترز: احتجاز عدد من المثقفين ورجال الأعمال في السعودية
Globallookpress
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أفاد مصدران في منظمة حقوقية سعودية بأن سلطات البلاد اعتقلت ثمانية أشخاص على الأقل، أغلبهم من المثقفين والكتاب في مدينتي الرياض وجدة الأسبوع الماضي.

وقال أحد المصدرين في منظمة "القسط" التي تتخذ من لندن مقرا لها إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء في بيوتهم، دون أن يتضح سبب الاعتقالات.

وحسب المصدرين، فإن المحتجزين ليسوا من نشطاء الصف الأول، وبعضهم من المثقفين الذين نشروا مقالات أو ظهروا على شاشة التلفزيون كما أن آخرين من رواد الأعمال.

وذكرت وكالة "رويترز"  أن مركز التواصل الحكومي السعودي لم يرد على طلب للتعليق.

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وتنفي الرياض وجود معتقلين سياسيين فيها، لكن مسؤولين كبارا قالوا إن مراقبة الناشطين وربما اعتقالهم أيضا ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

المصدر: "رويترز"

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