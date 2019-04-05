رويترز: السعودية اعتقلت 8 نشطاء حقوقيين بينهم اثنان يحملان الجنسية الأمريكية

أفادت جماعة حقوقية، بأن السلطات السعودية اعتقلت 8 أشخاص بينهم سعوديان يحملان الجنسية الأمريكية ضمن حملة اعتقالات استهدفت ناشطين.

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وأضافت جماعة "ALQST" الحقوقية السعودية ومقرها لندن، أن الحديث يدور خاصة عن اعتقال الصحفي صلاح الحيدر، ابن الناشطة النسوية المفرج عنها مؤخرا، عزيزة اليوسف، والدكتور والباحث بدر الإبراهي وهو أحد مؤلفي كتاب "الحراك الشيعي في السعودية". ويحمل كلاهما الجنسيتين السعودية والأمريكية.

وأشارت إلى أن عملية الاعتقال تمت أمس الخميس، مذكرة بأن السعودية أصدرت أيضا في فبراير الماضي قرارات منع السفر بحق عشرات الناشطين الآخرين من أقارب المعتقلين.

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وتستمر في السعودية محاكمة 11 ناشطة يدافعن عن حق النساء في قيادة السيارة ويسعين لوضع حد لنظام الوصاية الذكورية للمملكة، الأمر الذي أثار استياء كبيرا في الدول الغربية من وضع حقوق الإنسان في السعودية، وخاصة على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية المملكة في اسطنبول العام الماضي.

المصدر: رويترز