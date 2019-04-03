مثول ناشطات سعوديات للمرة الثانية أمام المحكمة

مثلت أكثر من عشر ناشطات سعوديات بارزات أمام المحكمة اليوم الأربعاء، بموجب اتهامات تتصل بعملهن في الدفاع عن حقوق الإنسان.

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وشدّت المحاكمة التي تعقد ثالث جلساتها اليوم الأربعاء اهتمام العالم لسجل حقوق الإنسان في السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر الماضي.

وكانت المحكمة قد أصدرت في الأسبوع الماضي حكما بالإفراج المؤقت عن ثلاث ناشطات هن المدونة إيمان النفجان، والأكاديمية عزيزة اليوسف، والداعية رقية المحارب شرط حضورهن الجلسات القادمة، وشوهدن وهنّ يدخلن إلى قاعة المحكمة اليوم.

وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة الجزائية بالرياض حكما في وقت سابق من الأسبوع الحالي بموجب طلبات بالإفراج المؤقت عن ناشطات أخريات لكن مصادر مطلعة ذكرت أن القرار تأجل لجلسة يوم الأربعاء دون أن يتضح سبب ذلك.

ودعت نحو 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات.

ويرى البعض أن أحكام الإفراج المؤقت ونقل القضايا من المحكمة المتخصصة في الفصل في قضايا الإرهاب في اللحظة الأخيرة دون تفسير، يشير على الأرجح إلى أسلوب أكثر لينا في التعامل مع القضية بعد شهور من الضغط من الحكومات الغربية.

وتم توقيف الناشطات قبل أسابيع من رفع الحظر عن قيادة النساء السيارات في المملكة في يونيو حزيران الماضي.

وقالت بعض الناشطات للمحكمة الأسبوع الماضي إنهن تعرضن للتعذيب أثناء الاحتجاز وعانين الصعق الكهربائي والجلد والاعتداء الجنسي، فيما نفت النيابة السعودية جملة وتفضيلا هذه الادعاءات.

المصدر: وكالات