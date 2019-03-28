معتقلات سعوديات يتهمن المحققين بتعذيبهن والتحرش الجنسي بهن

قدمت ناشطات سعوديات معتقلات منذ أكثر من عام لوائح دفاعهن خلال جلسة محاكمة الأربعاء، بدعوى تعرضهن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيق معهن في حبسهن.

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وحسب تصريحات شهود حضروا الجلسة، فإن بعض المعتقلات اتهمن المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن وهن قيد الاعتقال.

واعتقلت السلطات السعودية فريقا من الناشطات بينهن لجين الهذلول، والمدونة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية هتون الفاسي الصيف الماضي، قبل وقت قصير على رفع الحظر على قيادة النساء السيارات في المملكة.

وبين التهم المنسوبة للموقوفات، إقامة علاقات مع استخبارات أجنبية، فيما وصفتهن وسائل إعلام شبه رسمية بـ"الخائنات والعميلات للسفارات".

المصدر: "أ ف ب"