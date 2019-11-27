أفاد مصدر لـRT في العراق، اليوم الأربعاء، بأن المحتجين في محافظة النجف حاولوا الوصول إلى القنصلية الإيرانية.

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وقال إن "العشرات من المحتجين حاولوا الوصول إلى القنصلية الإيرانية، لكن السلطات العراقية سارعت بالتعزيزات الأمنية وأرسلت قوة من مكافحة الإرهاب لتأمين مقرها".

وأضاف أن "محتجين تحدثوا عن صدامات حدثت بينهم وقوات مكافحة الشغب بالقرب من مقر القنصلية"، مبينا أن "قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

وأغلق محتجون في وقت سابق عددا كبيرا من الطرق في مدن بجنوب العراق، كما أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في مدن الكوت والبصرة والحلة والنجف أبوابها، واستمرت الاحتجاجات من دون وقوع أعمال عنف.

المصدر: RT