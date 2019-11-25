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العراق يعيد فتح منافذه الحدودية مع إيران

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العراق يعيد فتح منافذه الحدودية مع إيران
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منفذ الشيب العراقي على الحدود مع إيران
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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إعادة فتح منفذ "الشيب" الحدودي مع إيران، بعد إغلاقه بطلب من الجانب الإيراني بسبب موجة الاحتجاجات التي اجتاحت طهران وعددا من المدن.

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وقالت الهيئة: "جرى إعادة فتح منفذ "الشيب" الحدودي أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران، بعد إغلاقه لمدة 9 أيام، بطلب إيراني".

ويقع المنفذ في محافظة ميسان العراقية، وأغلق في 16 من نوفمبر الجاري أمام حركة المسافرين.

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وتأتي إعادة فتح المعبر، بعد انحسار الاحتجاجات في إيران على نحو كبير، بينما لا يزال العراق يشهد احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وسبق لهيئة المنافذ الحدودية العراقية وأعلنت السبت الماضي، عن فتح منفذ "الشلامجة" الحدودي مع إيران، أمام حركة المسافرين.

المصدر: رووداو

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