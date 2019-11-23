العراق يعيد فتح منفذ "الشلامجة" الحدودي مع إيران

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم السبت، افتتاح منفذ "الشلامجة" الحدودي مع إيران، أمام حركة المسافرين.

وقال مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي، إنه "أعيد افتتاح المنفذ الحدودي بين البلدين أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران".

وأشار القيسي، إلى أن "إغلاق المنفذ أمام حركة المسافرين جاء بناء على طلب من الجانب الإيراني بسبب الاحتجاجات في إيران".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية السبت الماضي، أن الحركة التجارية عبر منفذ "الشلامجة" طبيعية، لكنها أشارت إلى إيقاف حركة المسافرين منه بناء على طلب من السلطات الإيرانية.

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وشهدت إيران موجة من المظاهرات على خلفية رفع الحكومة أسعار البنزين، ضمن سلسلة احتجاجات واسعة جرت منذ صيف 2018، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد متأثرة بالعقوبات.

المصدر: وكالات