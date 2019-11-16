أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، إيقاف حركة المسافرين عبر منفذي الشلامجة والشيب الحدوديين مع إيران، بطلب منها، فيما أكدت استمرار الحركة التجارية بشكل طبيعي.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان صحفي إن "منفذ الشلامجة الحدودي يعمل بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط، لكن تم توقف حركة المسافرين من العراق باتجاه إيران".

وأضافت أن "ذلك جاء بناء على طلب الجانب الإيراني بسبب الاحتجاجات الموجودة في إيران"، مبينة أن "جميع المسافرين الذين يريدون الدخول للعراق من العراقيين يدخلون بصورة طبيعية وبدون أي تأخير".

ولاحقا، قال مدير علاقات الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان آخر، إن "منفذ الشيب الحدودي يعمل بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط، أما فيما يخص حركة المسافرين فقط تم توقف حركتهم من العراق باتجاه ايران".

وأوضح القيسي أن "ذلك جاء ذلك بناء على طلب الجانب الإيراني بسبب الاحتجاجات" المتسمرة في إيران، مشيرا إلى أن "جميع المسافرين الذين يرمون الدخول للعراق من العراقيين يدخلون بصورة طبيعية وبدون أي تأخير".

المصدر: RT + وكالات