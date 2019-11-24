اتحاد الشغل في تونس: باعوا البلاد بالمجان لأردوغان

أكد الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، أن "الدولة لم تتلق مليما واحدا من الشركة التركية المشرفة على مطار النفيضة الحمامات الدولي"، شمال شرقي البلاد.

وصرح نور الدين الطبوبي على هامش مؤتمر عقدته "جامعة المحروقات والمواد الكيميائية" يوم السبت بأن هذا الملف يكتنفه الكثير من الفساد وأن عدة أحزاب تولت السلطة في تونس بعد 14 يناير تسترت على الموضوع.

وأضاف أنهم لم يرغبوا الخوض في الموضوع حفاظا منها على كرسي الحكم تحت وطأة الضغوط الخارجية على حد وصفه.

وتابع قائلا: ''لقد باعوا تونس بالمجان إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان''.

كما اعتبر الطبوبي أيضا أن تجديد الاتفاق مع الجانب التركي بخصوص مطار النفيضة هو كارثة جديدة تحل بالاقتصاد التونسي.

المصدر: وسائل إعلام تونسية