الأردن.. تكريم "هجانة" أنقذوا 4 سعوديين جرفت السيول مركبتهم في الأزرق

كرّم مدير الأمن العام الأردني اللواء فاضل الحمود اليوم، بحضور القائم بأعمال سفير السعودية في عمان محمد العتيق، عددا من رجال الهجانة لإنقاذهم 4 مواطنين سعوديين جرفت السيول سيارتهم.

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وتم تكريم رجال الهجانة وتقديم الشكر لهم على قيامهم بواجبهم الشرطي والإنساني عندما تحركوا دون إبطاء لتأدية واجبهم المقدس فور تلقيهم بلاغا بانجراف مركبة بداخلها 4 سعوديين ولبوا نداء الاستغاثة وتمكنوا بأبسط ما يمتلكوه من إمكانات معتمدين على أجسادهم وبعض الحبال من إنقاذهم دون أن يلحق بهم أي أذى.

وقال اللواء الحمود إنهم مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا ومحل إشادة لكل من شاهد تلك التضحية التي قدموها وجرى تناقلها على مستوى واسع في البلدين الشقيقين.

من جانبه نقل العتيق شكر السعودية قيادة حكومة وشعبا لمرتبات سرايا الهجانة في قيادة شرطة البادية الملكية الأردنية على التضحية التي أظهروها حيث كادوا أن يضحوا بحياتهم في سبيل إنقاذ السعوديين المستغيثين.

المصدر: "الغد"