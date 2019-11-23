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السودان.. إحالة ثلّة من كبار ضباط المخابرات على التقاعد

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السودان.. إحالة ثلّة من كبار ضباط المخابرات على التقاعد
Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah
العاصمة السودانية الخرطوم
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أعلن مصدر أمني سوداني عن إحالة ضباط مخابرات كبار بينهم نائب رئيس جهاز المخابرات على التقاعد، في إطار إعادة هيكلة الجهاز، فيما لم تصدر أي إفادة عن السلطات تؤكد هذا النبأ.

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وأوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن "جهاز المخابرات العامة السوداني أجرى تعديلات وسط هيكله القيادي بإعفاء نائب المدير العام الفريق عوض الكريم قرشي مع رؤساء الهيئات والإدارات".

وأشار إلى تعيين الفريق أحمد إبراهيم مفضل نائبا للمدير العام خلفا لقرشي، مضيفا أن المحالين على التقاعد بينهم 12 برتبة لواء.

وفي 14 أبريل الماضي أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا بتعيين أبو بكر دمبلاب مديرا لجهاز الأمن والمخابرات، وعوض الكريم القرشي نائبا له بعد قبول استقالة الفريق أول صلاح عبد الله قوش.

المصدر: الأناضول

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