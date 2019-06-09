إحالة عدد من الضباط السودانيين للتقاعد والمخابرات توضح

أفادت مصادر إعلامية سودانية، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بإعفاء وإحالة عشرات الضباط في جهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد.

وأشارت المصادر إلى أن "التغييرات غير المسبوقة هذه لإبعاد قادة بارزين في الجهاز تميزوا على مدى سنوات طويلة بنفوذ قوي".

وطبقا للمصادر، فإن "35 ضابطا برتبة لواء أحيلوا إلى التقاعد، بينهم مدير هيئة العمليات بجهاز الأمن عثمان سيد أحمد، والذي رقي إلى رتبة فريق وأحيل للتقاعد".

وشملت القائمة، "مدير إدارة الإعلام اللواء محمد حامد تبيدي ومدير أمن الولايات اللواء صلاح فتح الرحمن، ومدير الأمن الزراعي اللواء الطريفي، فضلا عن اللواء أنس عمر والي شرق دارفور الأسبق"، مشيرة إلى إحالة 21 من الضباط برتبة عميد، بجانب 15 برتبة عقيد، فضلا عن 19 من رتبة مقدم فما دون.

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وأصدر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، في أبريل الماضي، قرارا بإحالة 8 ضباط برتبة فريق في هيئة قيادة الجهاز إلى التقاعد.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، أن "ما جرى من إحالات وإجراءات لتقاعد ضباط بالجهاز، كان في إطار الأداء الإداري الدوري"، لافتا إلى أن الجهاز أصدر الشهر الماضي، كشفا بالترقيات لمختلف الرتب.

وأضاف الناطق، أن "ما جرى ليس له أي علاقة بأي سياق تفسير، بخلاف أنه إجراء سنوي يسري على الجهاز وعلى القوات النظامية الأخرى".

المصدر: سونا + سودان أون لاين